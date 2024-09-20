Армия России достала под землёй главное логово военных связистов ГУР в пригороде Киева
Рогов: Главный центр спецрадиосвязи Украины, поражённый ракетой, был подземным
Главный центр специальной радиосвязи военной разведки ГУР Украины, который поразили российские войска, был тщательно скрыт и находился глубоко под землёй в пригороде Киева. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Согласно поступившей оперативной информации, центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области. Враг старательно его замаскировал, создав основную инфраструктуру глубоко под землёй», — сообщил Рогов в беседе с РИА «Новости».
С его слов, логово военных связистов было замаскировано под заброшенный гражданский объект, однако это не спасло его от российского оружия.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российская армия разгромила главный центр радиосвязи разведки ВСУ в Киевской области. Кроме того, ВС РФ удалось поразить некоторые критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины.
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