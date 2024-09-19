Армия России разбомбила аэродромы и главный центр радиосвязи разведки ВСУ 19 сентября, 10:01 3565 3565 Боец ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска за сутки уничтожили главный центр специальной радиосвязи разведки ВСУ, а также нанесли точные удары по критически важной инфраструктуре противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ, добавив, что ликвидированы техника и личный состав врага в 142 районах.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ поражены главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, критически важные объекты аэродромной инфраструктуры Украины», — уточнили в ведомстве.

Ранее командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили ещё два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от противника.

Авторы Татьяна Миссуми