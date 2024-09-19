Смертоносная авиация России стёрла в пыль штурмовиков ВСУ в тайном логове

Российская авиация уничтожила пункт временной дислокации штурмовиков Вооружённых сил Украины под Северском Донецкой Народной Республики с помощью планирующей авиабомбы. Об этом рассказал Life.ru военный эксперт Андрей Марочко.

«Благодаря агентурным источникам стало известно о месте дислокации украинских штурмовиков, которые выполняли задачи северо-восточнее населённого пункта. Полученные данные были перепроверены, после подтверждения ВКС РФ был нанесён удар планирующим боеприпасом. В результате точного попадания ПВД противника был уничтожен», – отметил он и добавил, что число ликвидированных боевиков ВСУ ещё уточняется.