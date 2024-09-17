Удар авиации ВКС России сровнял с землёй пункт дислокации ВСУ в ДНР
МО РФ: Уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР
Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе подконтрольного Киеву села Звановка в ДНР. Кадры удара опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.
Удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России
«ВКС РФ нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Звановки на временно оккупированной украинскими националистами территории ДНР», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, в результате российского удара противник потерял более 20 военнослужащих, а также четыре единицы автомобильной техники.
А ранее сообщалось, что российские военные ударили по аэродрому и цеху производства беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что ракеты и дроны ВС РФ смогли дотянуться до скоплений украинских войск в 144 районах.
Кадр из видео Telegram / Минобороны России