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17 сентября, 13:18

Удар авиации ВКС России сровнял с землёй пункт дислокации ВСУ в ДНР

МО РФ: Уничтожен пункт временной дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР

Российские войска уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе подконтрольного Киеву села Звановка в ДНР. Кадры удара опубликовала пресс-служба Минобороны РФ в телеграм-канале.

Удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Звановки в ДНР. Видео © Telegram / Минобороны России

«ВКС РФ нанесли авиационный удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе Звановки на временно оккупированной украинскими националистами территории ДНР», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, в результате российского удара противник потерял более 20 военнослужащих, а также четыре единицы автомобильной техники.

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А ранее сообщалось, что российские военные ударили по аэродрому и цеху производства беспилотников ВСУ. В Минобороны уточнили, что ракеты и дроны ВС РФ смогли дотянуться до скоплений украинских войск в 144 районах.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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