В районе Красноармейска в ДНР (украинское название — Покровск) уничтожены стратегические автомагистрали, благодаря которым город долгое время был ключевым логистическим пунктом для ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Вокруг Покровска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уничтожение этих трёх мостов фактически отсекло логистические маршруты противника вокруг Красноармейска.

Город Красноармейск, что находится на северо-западе ДНР, представляет собой значимый транспортный узел. Через населённый пункт проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Донецк с Днепропетровской областью Незалежной. Также Красноармейск играет важную роль в железнодорожном сообщении с подконтрольными ВСУ городами на севере ДНР — Славянском и Краматорском.