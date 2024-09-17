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17 сентября, 10:24

Уничтожены главные пути снабжения ВСУ в районе Красноармейска

ТАСС: ВС РФ уничтожили ключевые автомагистрали ВСУ в районе Красноармейска

В районе Красноармейска в ДНР (украинское название — Покровск) уничтожены стратегические автомагистрали, благодаря которым город долгое время был ключевым логистическим пунктом для ВСУ. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

«Вокруг Покровска уничтожены три моста. Они являлись важными стратегическими магистралями, которые, собственно, долгие годы делали город важным логистическим узлом ВСУ», — сказал собеседник агентства.

По его словам, уничтожение этих трёх мостов фактически отсекло логистические маршруты противника вокруг Красноармейска.

Город Красноармейск, что находится на северо-западе ДНР, представляет собой значимый транспортный узел. Через населённый пункт проходят железнодорожные и автомобильные маршруты, соединяющие Донецк с Днепропетровской областью Незалежной. Также Красноармейск играет важную роль в железнодорожном сообщении с подконтрольными ВСУ городами на севере ДНР — Славянском и Краматорском.

ВСУ жалуются на отсутствие проукраинских жителей в Красноармейске
ВСУ жалуются на отсутствие проукраинских жителей в Красноармейске

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины. Кроме того, за минувшие сутки уничтожены места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах.

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Минобороны

Наталья Демьянова
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