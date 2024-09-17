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17 сентября, 09:38

Нанесён удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины

Минобороны: ВС России нанесли удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины

В течение последних суток российские войска нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивали потребности украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 17 сентября.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией и ракетными войсками. Среди поражённых целей — объекты энергетики, места хранения вооружений, боеприпасов и материально-технических средств, скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах.

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Ранее Украину предупредили о неотвратимой катастрофе зимой. По информации «Укргидроэнерго», украинские гидроэлектростанции (ГЭС) потеряли около 40% мощности, а ТЭЦ — более 80%. В Киеве и 16 областях вновь происходят отключения света из-за нехватки генерации. Особенно плачевна ситуация с тепловыми электростанциями (ТЭС). Эксперты отмечают, что Незалежная едва ли сможет пережить зиму.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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