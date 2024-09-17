Нанесён удар по объектам энергетики, питавшим ВПК Украины

В течение последних суток российские войска нанесли удар по объектам энергетики, которые обеспечивали потребности украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 17 сентября.

Удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, дронами, артиллерией и ракетными войсками. Среди поражённых целей — объекты энергетики, места хранения вооружений, боеприпасов и материально-технических средств, скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах.