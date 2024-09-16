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16 сентября, 10:09

«Без света останутся целые области»: Украину предупредили о неотвратимой катастрофе зимой

«Страна.ua»: На Украине прогнозируют тяжёлую зиму из-за обстрелов ТЭС

Все тепловые электростанции (ТЭЦ), питавшие Харьков, уничтожены, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. С проблемами отключения света сталкиваются и другие населённые пункты, в частности, и сам Киев. Как пишет украинское издание «Страна.ua», из-за повреждения энергосистемы Незалежная едва сможет пережить грядущую зиму.

По информации гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, украинские гидроэлектростанции (ГЭС) потеряли около 40% мощности, а ТЭЦ — более 80%. В Киеве и 16 областях вновь происходят отключения света из-за нехватки генерации. Ситуация с тепловыми электростанциями (ТЭС) особенно плачевна: из 13 объектов, которые находились под контролем Киева в 2021 году, четыре перешли РФ, а остальные получили серьёзные повреждения из-за ракетных ударов.

Так, Бурштынская, Змиевская и Ладыжинская ТЭС, которые обеспечивали значительную часть энергоснабжения, были уничтожены, а судьба Криворожской и Приднепровской ТЭС остаётся неопределённой. В то же время большая часть генерации обеспечивается Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Источник издания на энергетическом рынке считает, что из-за дефицита электричества и растущих проблем с его передачей существует риск, что зимой без света будут оставаться целые украинские районы или даже области, что повлечёт разрушительные последствия.

СНБО: Зимой украинцы могут проводить без электричества до 20 часов в сутки
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Ранее министр энергетики Украины Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё труднее, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения, и прикрыть их западными средствами ПВО.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MaxxjaNe

Наталья Демьянова
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