«Без света останутся целые области»: Украину предупредили о неотвратимой катастрофе зимой
«Страна.ua»: На Украине прогнозируют тяжёлую зиму из-за обстрелов ТЭС
Все тепловые электростанции (ТЭЦ), питавшие Харьков, уничтожены, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. С проблемами отключения света сталкиваются и другие населённые пункты, в частности, и сам Киев. Как пишет украинское издание «Страна.ua», из-за повреждения энергосистемы Незалежная едва сможет пережить грядущую зиму.
По информации гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, украинские гидроэлектростанции (ГЭС) потеряли около 40% мощности, а ТЭЦ — более 80%. В Киеве и 16 областях вновь происходят отключения света из-за нехватки генерации. Ситуация с тепловыми электростанциями (ТЭС) особенно плачевна: из 13 объектов, которые находились под контролем Киева в 2021 году, четыре перешли РФ, а остальные получили серьёзные повреждения из-за ракетных ударов.
Так, Бурштынская, Змиевская и Ладыжинская ТЭС, которые обеспечивали значительную часть энергоснабжения, были уничтожены, а судьба Криворожской и Приднепровской ТЭС остаётся неопределённой. В то же время большая часть генерации обеспечивается Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.
Источник издания на энергетическом рынке считает, что из-за дефицита электричества и растущих проблем с его передачей существует риск, что зимой без света будут оставаться целые украинские районы или даже области, что повлечёт разрушительные последствия.
Ранее министр энергетики Украины Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё труднее, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения, и прикрыть их западными средствами ПВО.
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