Все тепловые электростанции (ТЭЦ), питавшие Харьков, уничтожены, поэтому на зиму в город будут завозить мобильные котельные. С проблемами отключения света сталкиваются и другие населённые пункты, в частности, и сам Киев. Как пишет украинское издание «Страна.ua», из-за повреждения энергосистемы Незалежная едва сможет пережить грядущую зиму.

По информации гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, украинские гидроэлектростанции (ГЭС) потеряли около 40% мощности, а ТЭЦ — более 80%. В Киеве и 16 областях вновь происходят отключения света из-за нехватки генерации. Ситуация с тепловыми электростанциями (ТЭС) особенно плачевна: из 13 объектов, которые находились под контролем Киева в 2021 году, четыре перешли РФ, а остальные получили серьёзные повреждения из-за ракетных ударов.

Так, Бурштынская, Змиевская и Ладыжинская ТЭС, которые обеспечивали значительную часть энергоснабжения, были уничтожены, а судьба Криворожской и Приднепровской ТЭС остаётся неопределённой. В то же время большая часть генерации обеспечивается Ровенской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС.

Источник издания на энергетическом рынке считает, что из-за дефицита электричества и растущих проблем с его передачей существует риск, что зимой без света будут оставаться целые украинские районы или даже области, что повлечёт разрушительные последствия.