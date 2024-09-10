На Украине уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, содержавшие Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — сказал премьер.

Песков: Москва и Киев не пришли к договорённостям об ударах по энергообъектам

Песков: Москва и Киев не пришли к договорённостям об ударах по энергообъектам

Ранее министр энергетики Украины Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё более трудной, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения, и прикрыть их западными средствами ПВО. Также потребуется обеспечить локальную генерацию и распределение энергии, питающей критическую инфраструктуру страны.