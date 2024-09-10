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10 сентября, 12:14

На Украине уничтожены все ТЭЦ, обслуживающие Харьков

Премьер Шмыгаль: Все обслуживающие Харьков ТЭЦ уничтожены

Харьковская ТЭЦ-5. Обложка © Wikipedia

Харьковская ТЭЦ-5. Обложка © Wikipedia

Все теплоэлектроцентрали, обслуживавшие Харьков, уничтожены. С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге.

«Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, содержавшие Харьков. Мы завозим туда мобильные котельные, небольшие, одномегаваттные», — сказал премьер.

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Ранее министр энергетики Украины Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё более трудной, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения, и прикрыть их западными средствами ПВО. Также потребуется обеспечить локальную генерацию и распределение энергии, питающей критическую инфраструктуру страны.

Мария Любицкая
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