СНБО: Зимой украинцы могут проводить без электричества до 20 часов в сутки
Здание Верховной рады в Киеве. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karas Uiliia
Украинцев ждёт суровая зима, они могут проводить без электричества по 20 часов в сутки. С таким прогнозом выступил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
«По худшему сценарию, <…> этой зимой украинцы могут проводить до 20 часов в сутки без света и отопления», — говорится в сообщении.
В материале приводят исследование эксперта украинского Института энергетических стратегий Юрия Корольчука. Самый негативный сценарий, по его мнению, возможен при условии продолжения ударов по объектам энергетики, лишь частичном восстановлении мощностей, холодной зиме и ограничениях в работе АЭС. При самом благоприятном прогнозе отключения будут длиться до 12 часов ежедневно.
«Сейчас Украина генерирует до 11,5 гигаватта в час, а потребляет более 13 гигаватт. Таким образом, разрыв между тем, что может производить система, и спросом в часы пик сохраняется на уровне 2,4 гигаватта. Частично этот дефицит покрывается импортом электроэнергии, но это не всегда спасает», — говорится в материале.
В центре добавили, что мечты Зеленского о дополнительном гигаватте благодаря строительству малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций помогут только в долгосрочной перспективе. Исследователи рекомендовали населению и бизнесу самостоятельно позаботиться о тепле: покупать зарядные станции, генераторы, солнечные панели и инверторы.
Напомним, на днях глава Минэнерго Незалежной Герман Галущенко заявил, что надвигающаяся зима обещает быть ещё более сложной, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики и прикрыть их западными средствами ПВО.