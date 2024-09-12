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12 сентября, 13:40

ВСУ жалуются на отсутствие проукраинских жителей в Красноармейске

LCI: Все проукраински настроенные жители покинули Красноармейск

Украинские военные стали жаловаться, что Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР (украинское название — Покровск) покинули все жители, поддерживающие киевский режим. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на источник в ВСУ.

«Все, кто был настроен проукраински, уже уехали», — уточнил неназванный военный медик ВСУ.

Его удивило то, что жители Красноармейска враждебно относятся к Киеву. По словам медика, ему пришлось передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, по данным телеканала, оставшиеся горожане делятся информацией об украинских военнослужащих с Россией.

На Украине начали эвакуацию жителей Красноармейска из-за приближения ВС РФ
На Украине начали эвакуацию жителей Красноармейска из-за приближения ВС РФ

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ набрали высокий темп на Красноармейском направлении и прорвали оборону ВСУ. Главным образом этого удалось достичь за счёт того, что украинское командование отвело от участка существенные резервы, чтобы атаковать курское приграничье. Успехи ВС РФ на Красноармейском направлении оценили и в ЦРУ, где заявили, что у российских военных есть все шансы освободить город. Эксперты считают, что контроль над Красноармейском разрушит основную логистику ВСУ.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Почуев

Дарья Нарыкова
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