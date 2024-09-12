Украинские военные стали жаловаться, что Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР (украинское название — Покровск) покинули все жители, поддерживающие киевский режим. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на источник в ВСУ.

Его удивило то, что жители Красноармейска враждебно относятся к Киеву. По словам медика, ему пришлось передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, по данным телеканала, оставшиеся горожане делятся информацией об украинских военнослужащих с Россией.