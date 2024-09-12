ВСУ жалуются на отсутствие проукраинских жителей в Красноармейске
LCI: Все проукраински настроенные жители покинули Красноармейск
Украинские военные стали жаловаться, что Красноармейск на подконтрольной Киеву территории ДНР (украинское название — Покровск) покинули все жители, поддерживающие киевский режим. Об этом сообщает телеканал LCI со ссылкой на источник в ВСУ.
«Все, кто был настроен проукраински, уже уехали», — уточнил неназванный военный медик ВСУ.
Его удивило то, что жители Красноармейска враждебно относятся к Киеву. По словам медика, ему пришлось передвигаться по городу в гражданской одежде, чтобы не привлекать внимания. Кроме того, по данным телеканала, оставшиеся горожане делятся информацией об украинских военнослужащих с Россией.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ набрали высокий темп на Красноармейском направлении и прорвали оборону ВСУ. Главным образом этого удалось достичь за счёт того, что украинское командование отвело от участка существенные резервы, чтобы атаковать курское приграничье. Успехи ВС РФ на Красноармейском направлении оценили и в ЦРУ, где заявили, что у российских военных есть все шансы освободить город. Эксперты считают, что контроль над Красноармейском разрушит основную логистику ВСУ.
ТАСС / Михаил Почуев