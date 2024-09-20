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20 сентября, 10:41

Кремль предрёк неминуемый разгром и бегство ВСУ из Курской области

Песков: Кремль уверен в том, что ВС РФ вернут контроль над всей Курской областью

Кремль не испытывает никаких сомнений в том, что Российская армия выполнит свою работу и зачистят все районы Курской области от подразделений ВСУ. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные делают свою работу. Они её сделают, контроль будет восстановлен. У нас в этом никаких сомнений нет», — отметил Песков, говоря о ситуации под Курском.

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Ранее Минобороны России опубликовало новую статистику потерь украинской армии в Курской области. Так, из-за вторжения на российскую территорию ВСУ потеряли уже 15 300 боевиков. При этом за сутки под Курском погибло более 370 бойцов украинских ВС.

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Telegram / Минобороны России

Владимир Озеров
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