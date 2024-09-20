Кремль предрёк неминуемый разгром и бегство ВСУ из Курской области
Песков: Кремль уверен в том, что ВС РФ вернут контроль над всей Курской областью
Кремль не испытывает никаких сомнений в том, что Российская армия выполнит свою работу и зачистят все районы Курской области от подразделений ВСУ. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Наши военные делают свою работу. Они её сделают, контроль будет восстановлен. У нас в этом никаких сомнений нет», — отметил Песков, говоря о ситуации под Курском.
Ранее Минобороны России опубликовало новую статистику потерь украинской армии в Курской области. Так, из-за вторжения на российскую территорию ВСУ потеряли уже 15 300 боевиков. При этом за сутки под Курском погибло более 370 бойцов украинских ВС.
Telegram / Минобороны России