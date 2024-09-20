Кремль предрёк неминуемый разгром и бегство ВСУ из Курской области

Кремль не испытывает никаких сомнений в том, что Российская армия выполнит свою работу и зачистят все районы Курской области от подразделений ВСУ. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наши военные делают свою работу. Они её сделают, контроль будет восстановлен. У нас в этом никаких сомнений нет», — отметил Песков, говоря о ситуации под Курском.