Путин высоко оценил отправку приморского батальона «‎Тигр» на СВО

«Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Приморье относится к этим регионам, и, конечно, это встречает позитивную оценку со стороны президента. Ведётся напряжённая круглосуточная работа» , — отметил Песков, комментируя просьбу журналиста высказаться о действиях приморских властей.

Ранее Владимир Путин уделил внимание также «оборонщикам из народа», похвалив их за находчивость и смекалку. Глава государства заметил, что благодаря уникальным знаниям они предлагают конструкторские решения по улучшению вооружения. Он сообщил также, что развитие авиационных беспилотных систем является одним из приоритетов развития для России, только за 2023 год в армию поступили 140 тысяч дронов, а в нынешнем году это количество будет увеличено в 10 раз.