Путин похвалил «оборонщиков из народа» за чудеса смекалки на СВО Путин высоко оценил вклад «народного ОПК» в решение задач СВО 19 сентября, 13:59 Владимир Путин. Обложка © Life.ru

В России фактически создан «народный оборонно-промышленный комплекс», ядром которого стали талантливые инженеры, предприниматели и специалисты. Об этом сказал президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем спецназначения.

«Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый народный ОПК. И представители этого отряда оборонщиков сегодня здесь присутствуют. Это представители малого и среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты», — отметил российский лидер.

Глава государства во время заседания обратил внимание на труд специалистов ОПК, которые наравне с военнослужащими рискуя жизнью в зоне СВО, в кратчайшие сроки ремонтируют технику и возвращают её в строй. Путин заметил также, что благодаря уникальным знаниям они предлагают конструкторские решения по улучшению вооружения. Речь о дальности стрельбы, её точности и так далее, объяснил президент РФ.

Также Путин сообщил, что развитие авиационных беспилотных систем является одним из приоритетов развития для России, только за 2023 год в армию поступили 140 тысяч дронов, а в нынешнем году это количество будет увеличено в 10 раз. Глава государства также отметил, что в нашей стране разрабатываются не только летательные беспилотники, но и безэкипажные катера.

Авторы Татьяна Миссуми