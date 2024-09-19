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19 сентября, 08:20

Объявлена цена на новый седан Lada Aura, который лично протестировал Путин

Соколов: Новый флагманский бизнес-седан Lada Aura обойдётся в 3 миллиона рублей

Президент РФ Владимир Путин за рулём отечественного автомобиля "Лада Аура". Обложка © kremlin

Президент РФ Владимир Путин за рулём отечественного автомобиля "Лада Аура". Обложка © kremlin

Новый флагманский бизнес-седан Lada Aura любой желающий сможет прикупить по цене от 3 миллионов рублей. Об этом сообщил президент автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, слова которого приводит РБК.

С его слов, серийный выпуск Lada Aura начнётся в сентябре текущего года. Компании необходимо доработать некоторые детали перед стартом массового производства. Соколов отметил, что ему уже удалось посидеть за рулём новинки до её выхода на конвейер. Тест-драйвом он остался доволен.

«В принципе это очень хороший, современный, приёмистый автомобиль», — поделился впечатлениями президент «АвтоВАЗа».

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Ранее автомобиль Lada Aura протестировал президент России Владимир Путин. Он отметил комфортабельность машины и отзывчивость управления. Эта модель стала пятым по счёту продуктом «АвтоВАЗа», который опробовал российский лидер. К примеру, Lada Priora показалась главе государства несколько шумной внутри.

Владимир Озеров
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