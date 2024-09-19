Объявлена цена на новый седан Lada Aura, который лично протестировал Путин

Новый флагманский бизнес-седан Lada Aura любой желающий сможет прикупить по цене от 3 миллионов рублей. Об этом сообщил президент автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов, слова которого приводит РБК .

С его слов, серийный выпуск Lada Aura начнётся в сентябре текущего года. Компании необходимо доработать некоторые детали перед стартом массового производства. Соколов отметил, что ему уже удалось посидеть за рулём новинки до её выхода на конвейер. Тест-драйвом он остался доволен.