"Хорошая машинка": Путин высказался о новой Lada Aura

Президент России Владимир Путин назвал новый российский седан Lada Aura хорошим автомобилем. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Правительства, когда министр промышленности и торговли Антон Алиханов указал, что производство модели начнётся уже в сентябре.