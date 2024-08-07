"Хорошая машинка": Путин высказался о новой Lada Aura
Путин назвал Lada Aura хорошим, комфортабельным автомобилем
Владимир Путин за рулём Lada Aura. Обложка © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назвал новый российский седан Lada Aura хорошим автомобилем. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Правительства, когда министр промышленности и торговли Антон Алиханов указал, что производство модели начнётся уже в сентябре.
"Хорошая машинка, комфортная, управляемая", — подметил российский лидер.
Напомним, Владимир Путин успел лично опробовать новую Lada Aura. Глава государства приехал на новинке самарских инженеров на церемонию открытия Северного обхода Твери и Обхода Тольятти. Компанию президенту составил один из строителей объекта.