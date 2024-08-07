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7 августа, 13:26

"Хорошая машинка": Путин высказался о новой Lada Aura

Путин назвал Lada Aura хорошим, комфортабельным автомобилем

Владимир Путин за рулём Lada Aura. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин за рулём Lada Aura. Обложка © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал новый российский седан Lada Aura хорошим автомобилем. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе совещания с членами Правительства, когда министр промышленности и торговли Антон Алиханов указал, что производство модели начнётся уже в сентябре.

"Хорошая машинка, комфортная, управляемая", — подметил российский лидер.

Президентский тест-драйв: Названо 5 моделей Lada, которые лично опробовал Путин до выхода на конвейер
Президентский тест-драйв: Названо 5 моделей Lada, которые лично опробовал Путин до выхода на конвейер

Напомним, Владимир Путин успел лично опробовать новую Lada Aura. Глава государства приехал на новинке самарских инженеров на церемонию открытия Северного обхода Твери и Обхода Тольятти. Компанию президенту составил один из строителей объекта.

Матвей Константинов
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