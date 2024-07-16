"Очень красиво!": Путин проехался на Lada Aura по мосту через Волгу и восхитился открывшимся видом
Появились кадры поездки Путина за рулём Lada Aura через Волгу по трассе М-11
Президент РФ Владимир Путин за рулём отечественного автомобиля "Лада Аура". Обложка © kremlin
Появились новые кадры поездки президента России Владимира Путина за рулём Lada Aura. Компанию в дороге ему составил один из строителей трассы "Нева", инженер Василий Васильев. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Владимир Путин проехал через Волгу через трассу М-11 за рулём Lada Aura в компании инженера Василия Васильева. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
Во время поездки строитель рассказал президенту о характеристиках моста через Волгу: максимальная высота опоры 21 метр и длина — 738 метров. А габариты судоходного пролёта — 140 метров.
"Красиво! Очень красиво", — оценил открывающийся с моста вид глава России.
Напомним, что сегодня Владимир Путин принимал участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и Обхода Тольятти. Президент прибыл к месту проведения мероприятия за рулём Lada Aura, после чего лично дал старт движению по новой автодороге, относящейся к транспортному коридору "Европа — Западный Китай".