Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 июля, 10:32

"Очень красиво!": Путин проехался на Lada Aura по мосту через Волгу и восхитился открывшимся видом

Появились кадры поездки Путина за рулём Lada Aura через Волгу по трассе М-11

Президент РФ Владимир Путин за рулём отечественного автомобиля "Лада Аура". Обложка © kremlin

Президент РФ Владимир Путин за рулём отечественного автомобиля "Лада Аура". Обложка © kremlin

Появились новые кадры поездки президента России Владимира Путина за рулём Lada Aura. Компанию в дороге ему составил один из строителей трассы "Нева", инженер Василий Васильев. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин проехал через Волгу через трассу М-11 за рулём Lada Aura в компании инженера Василия Васильева. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

Во время поездки строитель рассказал президенту о характеристиках моста через Волгу: максимальная высота опоры 21 метр и длина — 738 метров. А габариты судоходного пролёта — 140 метров.

"Красиво! Очень красиво",оценил открывающийся с моста вид глава России.

Путин рассказал Life.ru, понравилась ли ему новая Lada Aura
Путин рассказал Life.ru, понравилась ли ему новая Lada Aura

Напомним, что сегодня Владимир Путин принимал участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и Обхода Тольятти. Президент прибыл к месту проведения мероприятия за рулём Lada Aura, после чего лично дал старт движению по новой автодороге, относящейся к транспортному коридору "Европа — Западный Китай".

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • АвтоВАЗ
  • Политика России
  • Политика
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров