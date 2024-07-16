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16 июля, 09:07

Путин рассказал Life.ru, понравилась ли ему новая Lada Aura

Путин – про новую Lada Aura: Хорошая машина

Владимир Путин за рулём Lada Aura. Фото © Life.ru

Владимир Путин за рулём Lada Aura. Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос корреспондента Life.ru, понравилась ли ему новая Lada Aura, за рулём которой он сегодня приехал на открытие последнего участка трассы М11.

Путин рассказал Life.ru, понравилась ли ему новая Lada Aura. Видео © Life.ru

— Как вам Lada, Владимир Владимирович?

— Хорошая машина.

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Напомним, сегодня президент РФ открыл движение по новой автодороге "Обход Тольятти" и мосту через Волгу, а также по северному обходу Твери. После ввода в строй этой дороги полностью завершено строительство скоростной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург. На церемонию глава государства приехал за рулём автомобиля Lada Aura.

Александр Юнашев
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