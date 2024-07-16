Президентский тест-драйв: Названо 5 моделей Lada, которые лично опробовал Путин до выхода на конвейер

Автомобиль Lada Aura стал пятой по счёту моделью от концерна "АвтоВАЗ", которую лично опробовал президент России Владимир Путин.

До этого он в 2010 году, будучи главой Правительства РФ, прокатился по маршруту Хабаровск – Чита на жёлтом хетчбэке Lada Kalina. Российский лидер, описывая свои впечатления от поездки, был краток, назвав автомобиль "просто хорошей машиной". В то же время Lada Priora показалась ему "шумноватой внутри" в сравнении с предыдущим образчиком.

В 2011 году Путин сделал пробный круг по экспериментальному треку длиной 1,4 километра на автомобиле Lada Granta, который рассчитан на средний класс. После тест-драйва российский лидер отправился на этой машине на встречу с работниками АвтоВАЗа.

В 2015 году Путин появился на заседании клуба "Валдай" на Lada Vesta зелёного цвета. Тогда он описал транспортное средство как "отличную машину, очень хорошую, приёмистую, лёгкую в управлении".