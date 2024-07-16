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16 июля, 12:47

Президентский тест-драйв: Названо 5 моделей Lada, которые лично опробовал Путин до выхода на конвейер

Lada Aura стала пятой моделью АвтоВАЗа, прошедшей тестирование Путина

Владимир Путин за рулём Lada Aura. Фото © Life.ru

Владимир Путин за рулём Lada Aura. Фото © Life.ru

Автомобиль Lada Aura стал пятой по счёту моделью от концерна "АвтоВАЗ", которую лично опробовал президент России Владимир Путин.

До этого он в 2010 году, будучи главой Правительства РФ, прокатился по маршруту Хабаровск – Чита на жёлтом хетчбэке Lada Kalina. Российский лидер, описывая свои впечатления от поездки, был краток, назвав автомобиль "просто хорошей машиной". В то же время Lada Priora показалась ему "шумноватой внутри" в сравнении с предыдущим образчиком.

В 2011 году Путин сделал пробный круг по экспериментальному треку длиной 1,4 километра на автомобиле Lada Granta, который рассчитан на средний класс. После тест-драйва российский лидер отправился на этой машине на встречу с работниками АвтоВАЗа.

В 2015 году Путин появился на заседании клуба "Валдай" на Lada Vesta зелёного цвета. Тогда он описал транспортное средство как "отличную машину, очень хорошую, приёмистую, лёгкую в управлении".

Вместе с тем в президентском гараже числится "нива", которую Путин приобрёл в 2009 году.

"Очень красиво!": Путин проехался на Lada Aura по мосту через Волгу и восхитился открывшимся видом
"Очень красиво!": Путин проехался на Lada Aura по мосту через Волгу и восхитился открывшимся видом

Сегодня Владимир Путин приехал на церемонию открытия Северного обхода Твери и Обхода Тольятти на чёрной Lada Aura. Затем российский лидер произнёс речь и дал старт движению по новой трассе, относящейся к транспортному коридору Европа Западный Китай.

Владимир Озеров
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