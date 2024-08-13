В Египте нашли новые Lada Granta в два раза дешевле, чем в России
YallaMotor: Цены на новые автомобили Lada Granta в Египте вдвое ниже, чем в РФ
Стоимость легковых автомобилей Lada Granta в Египте оказалась в два раза меньше, чем в России. Соответствующую информацию предоставил египетский филиал ближневосточной площадки YallaMotor.
Цена на новую легковушку составляет 285–370 тысяч египетских фунтов, что по нынешнему курсу примерно 535–695 тысяч рублей. На официальном интернет-портале АвтоВАЗа говорится, что эту модель можно приобрести за 699 тысяч рублей, но у неё будет не та комплектация.
Предложенная в Египте версия с двумя подушками безопасности будет стоить в России минимум один миллион рублей. Представитель автопроизводителя в комментарии порталу не смог объяснить разницу в ценах.
В начале лета Life.ru писал, что АвтоВАЗ намерен отказаться от производства автомобиля Lada Granta. Как рассказал журналистам президент компании Максим Соколов, выпуск модели планируется свернуть в течение ближайших пяти лет.
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