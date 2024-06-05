АвтоВАЗ до 2029 года снимет Lada Granta с производства 5 июня, 16:22 Lada Granta. Обложка © ТАСС / Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

АвтоВАЗ намерен отказаться от производства автомобиля Lada Granta, выпуск модели планируется свернуть в течение ближайших пяти лет. Об этом рассказал журналистам президент компании Максим Соколов.

"Мы считаем, что это будет в среднем в пятилетней перспективе начиная с будущего года", — поделился он планами.

Ранее сообщалось, что глава АвтоВАЗа представил новую Lada Iskra на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). В производство новинка поступит в начале 2025 года. Новая модель станет чем-то средним между Lada Granta и флагманской Lada Vesta. У машины предусмотрено три варианта комплектации.

Авторы Татьяна Миссуми