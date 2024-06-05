Мировая премьера: Что известно о новых моделях Lada Iskra и E-Niva от АвтоВАЗа Российский АвтоВАЗ представил на экономическом форуме в Санкт-Петербурге несколько новых разработок. Среди них новый концепт "Нивы-Тревел" — E- Niva; новая модель "Лады" — Lada Iskra. Что представляют собой новинки? 5 июня, 13:00 E-Niva и Lada Iskra. Обложка © VK / 808.media, © ТАСС / Пётр Ковалёв

Запуск производства "Искры" намечен на конец лета 2024 года, а продажи, скорее всего, начнутся в 2025 году. Судьба концепта E-Нивы ещё не решена. Производитель сообщает, что решение о запуске машины в производство решит лишь один фактор — интерес покупателей.

Что известно о модели Lada Iskra

Красный цвет, в который была покрашена представленная на форуме Lada Iskra, называется "огонь". А редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков уже назвал "Искру" "красивым автомобилем". В отличие от многих другим машин, Iskra полностью не зависима от иностранных поставщиков. Это наша машина.

Lada Iskra является автомобилем B-сегмента и создана на платформе CMF-B-LS. Этот автомобиль уже прозвали "убийцей "Лады-Гранты". Он действительно призван обновить линейку моделей АвтоВАЗа.

Lada Iskra является автомобилем B-сегмента и создана на платформе CMF-B-LS. Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

И хотя эксперты считают, что Lada Iskra может прекрасно вписаться в ценовую категорию между "Грантой" и "Вестой", производитель намерен снять "Гранту" с производства в 2026-м или в 2027 году. Но скорее всего, всё решит экономика. В 2024 году Lada Granta занимает 47% в общем объёме продаж АвтоВАЗа.

Дилеры марки считают, что новая модель благодаря современным решениям найдёт потребителя, который оценит её ремпригодность, вместительность, экономичность и доступность запасных деталей. Одни, впрочем, считают её молодёжным автомобилем, другие — семейным. Но и те, и другие пророчат, что "Искра" займёт четверть в продажах завода.

Характеристики Lada Iskra

Двигатель

На Lada Iskra будут устанавливаться двигатели двух модификаций. Двигатель объёмом 1,6 литра с мощностью в 90 л.с. будет сопряжён с 5-ступенчатой механической КП.

Двигатель такого же объёма, но с мощностью в 106 л.с. будет работать в паре с 6-ступенчатой механической КП.

Предусмотрен и третий вариант — мотор с мощностью в 106 л.с. будет оснащён вариатором.

Кузов

Lada Iskra будут выпускать в трёх вариантах кузова: седан, универсал и кросс-универсал. Дизайн кузова "Искры" выполнен в единой стилистике с другими моделями Lada. Габариты: длина седана составляет 4396 мм, ширина — 1848 мм, высота — 1501 мм.

Ходовая: длина колёсной базы — 2649 мм. Клиренс — 169 мм.

Стоимость Lada Iskra

На заводе уклончиво говорят, что "пока не определена", оставляя за собой простор для манёвров. Дилеры предполагают, что начинаться она будет от 1,2–1,3 миллиона рублей и заканчиваться ближе к полутора миллионам. За версию Cross с увеличенным клиренсом придётся доплатить 150–200 тысяч рублей. Возможно, Iskra должна составить конкуренцию китайским автомобилям. Видимо, именно поэтому российские производители настояли на повышении утилизационного сбора.

Когда появится в продаже Iskra

В этом году на заводе выпустят тестовую партию — 25 автомобилей. В серию машина пойдёт только в 2025 году. Продажи начнутся весной.

Что известно о модели E-Niva

Концепт электромобиля E-Niva построен на базе уже полюбившегося россиянам автомобиля Niva Travel, ранее выпускавшегося в Тольятти на совместном производстве АвтоВАЗа и компании GM.

Концепт E-Niva построен на базе уже полюбившегося россиянам автомобиля Niva Travel. Фото © VK / 808.media

Технические характеристики E-Niva

Двигатель

Новый вариант внедорожника имеет два литий-никелевых аккумулятора ёмкостью 34 кВт каждый. Один расположен в багажнике, второй — на месте для бензобака под задним рядом сидений. Электрический двигатель может развивать пиковую мощность до 120 кВт (163 л.с.). Номинальная мощность двигателя — 60 кВт. Электродвигатель расположен на привычном месте — под капотом.

Запас хода и зарядка

Батареи E-Niva рассчитаны на 175 километров пробега. Заряжать аккумуляторы можно от обычной розетки. На это уйдёт 12 часов. При зарядке от трёхфазной розетки на полную "заправку" батарей уйдёт 5 часов 30 минут.

Кузов

Идентичен кузову "Нивы-Тревел".

Ходовая

E-Niva останется полноприводным внедорожником с понижайкой и блокировкой дифференциала с помощью электроактуаторов. КП отсутствует. Двигатель соединён с раздаткой через промежуточный вал. Управлять режимами можно с помощью кнопок и шайбы. Эксперты отмечают новую форму колёсных дисков.

Новшества

На концепт электро-Нивы спереди установлен оригинальный бампер с интегрированными в него противотуманными фарами и шильдиком по центру. Кроме того, салон и двери изнутри обтянуты двухцветной кожей. Вставки — в цвет основного цвета автомобиля. Панель приборов позаимствована у e-Largus. На концепте предустановлена система мультимедиа с "Яндекс.Навигатором".

Цена

Не определена.

На концепт электро-Нивы спереди установлен оригинальный бампер с интегрированными в него противотуманными фарами и шильдиком. Фото © VK / 808.media

Как АвтоВАЗ собирается модернизировать классическую Niva Travel

Зато известно, что сегодня обычная Niva Travel с 1,7-литровым бензиновым двигателем — одна из самых популярных машин в России. За первый квартал 2024 года было продано больше 17 тысяч автомобилей, а в апреле — ещё пять тысяч машин. Цена на автомобиль "Нива-Тревел" начинается от 1 250 000 рублей и заканчивается в районе 1 533 000 рублей.

К счастью, новый концепт не призван заменить бензиновую модель. Напротив, на АвтоВАЗе сообщают, что собираются в очередной раз модернизировать полюбившийся автомобиль и установить на него 1,8-литровый двигатель мощностью в 90 л.с. Изменится и внешний вид машины: она получит такой же бампер, как и у концепта E-Niva.

На сегодня у АвтоВАЗа есть единственная модель электрокара — это e-Largus. Её собирают в Ижевске. Но у этой машины совершенно иные характеристики. Начнём с того, что батарея расположена низко — и этим обеспечивается устойчивость машины на дороге. За счёт этого багажник остаётся свободным. Запас хода составляет 400 километров. А время на подзарядку нужно всего чуть больше часа. Ранее руководство АвтоВАЗа заявляло, что продажи электрокара e-Largus начнутся летом 2024 года.

А Lada Vesta Sportline будет стоить около 2,4 млн рублей. Автомобиль в автоматической коробке передач, скорее всего, выведут на рынок в 2025 году.

Авторы Александр Лаврентьев