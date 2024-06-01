"Кремль на колёсах": Что известно об "Аурусе" и сколько он стоит В последнее время представительский и роскошный "Аурус" стал ценным подарком для лидеров дружественных для России стран. Что известно про этот автомобиль? 1 июня, 05:09 Представительский седан "Аурус". Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

"Кремль на колёсах" — так прозвали автомобиль в 2019 году на автосалоне в Женеве. Тогда российские производители представили две модели "Аурус": представительский седан Aurus Senat S600 и его бронированного собрата — Aurus Senat L700. Уже тогда этот автомобиль произвёл впечатление на чопорных европейцев. "При его виде хочется разуться, — описывали свои ощущения посетители салона, — и спросить, а можно ли пройти дальше?"

Что известно об "Аурусе"

Разработку нового автомобиля начали вести в НАМИ — научно-исследовательском автомобильном и автомоторном институте в 2013 году. В 2018 году в России была основана компания Aurus Motors, основной задачей которой стало производство автомобилей представительского и высшего класса.

Автомобиль назван в честь золота — в таблице Менделеева его обозначают латинскими буквами Au. Собственниками компании являются НАМИ, ООО "Хит моторс Рус" и Фонд обороны Объединённых Арабских Эмиратов Tawazun.

Автомобиль "Аурус" назван в честь золота — в таблице Менделеева его обозначают латинскими буквами Au. Фото © ТАСС / EPA

29 августа 2018 года на Международном Московском автомобильном салоне модели Aurus Senat и Aurus Senat Limousine были впервые представлены публике. Автомобиль произвёл фурор: к октябрю стало ясно, что "аурусы" распроданы на два года вперёд. Продажам немало способствовал тот факт, что 7 мая 2018 года седан Aurus 4123 и лимузин Aurus 41231SB приняли участие в инаугурации президента России Владимира Путина.

В ноябре 2018 года журналисты из британского издания Autocar сообщили, что автомобиль вошёл в список "величайших лимузинов всех времён".

В 2019 году за месяц до премьеры в Женеве "Аурус" в белом цвете был представлен на международной выставке IDEX в Арабских Эмиратах. Тогда же стало известно, что дистрибьютором "Ауруса" на Ближнем Востоке станет компания Tawazun.

Где производят "Аурус"

Автомобиль "Аурус" производят в Татарстане. Фото © aurusmotors

Завод "Аурус" расположен в "Алабуге" — особой экономической зоне Татарстана. Предприятие сотрудничает с компанией "Соллерс" — на заводах этой компании варят и красят кузовы "Ауруса". Всего у компании 74 поставщика, которые делают детали к "Аурусу". Aurus Motor может выпускать до пяти тысяч автомобилей в год. В мае 2024 года стало известно, что Aurus заполучил завод Toyota в Санкт-Петербурге, который простаивает уже два года.

Характеристики автомобиля

"Аурус" производят на базе единой модульной платформы, что позволяет модифицировать габариты автомобиля и легко менять под них производственные линии.

Габариты и масса. Длина автомобиля — 5631 мм. Ширина — 2020 мм. Высота — 1689 мм. Снаряжённая масса — 3235 кг. Полная масса — 3490 кг.

Двигатель. На автомобиле установлен 8-цилиндровый бензиновый двигатель с объёмом 4,4 литра, мощностью 598 л.с. и крутящим моментом 880 н.м. при 2200–4750 об/мин. Двигатель сопряжён с электрической системой мощностью 62 л.с., питающейся от литий-ионной батареи. Автомобиль способен достигать 100 км/час за 5,7 сек. и развивает максимальную скорость 250 км/ч. Расход топлива по трассе составляет 14,5 л на 100 км, в городе — 19,2 л на 100 км.

Есть и другие версии двигателя — это 12-цилиндровый мотор в 850 л.с. и 6-цилиндровый двигатель для внедорожника "Аурус". Известно, что для некоторых моделей "Ауруса" был разработан 4-цилиндровый двигатель в 245 л.с.

Кузов. "Аурус" имеет усиленную конструкцию кузова. Даже гражданские версии имеют частичное бронирование. Обитатели автомобиля надёжно защищены от обстрела и подрыва даже армейскими взрывными устройствами.

Ходовая. Силовой агрегат "Ауруса" сопряжён с российской 9-ступенчатой АКП фирмы KATE. Автомобиль имеет полный привод. Клиренс составляет 200 мм, колёсная база — 3300 мм. Подвеска способна работать в любых условиях.

Комплектация и цвет автомобиля. Изначально предполагалось, что у "Ауруса" будет пять различных комплектаций. Модель будет выпускаться в шести цветовых решениях: белый (Lustre White), кофе с молоком (Latte Macchiato), серебристый (Silver Lining), серый (Graphite Trace), синий (Pulsar Blue) и чёрный (Universe Black). Точно так же можно будет выбрать цвет натуральной кожи, которой будет отделан салон. Автомобиль оснащается системой Aurus audio, разработанной специально для него.

Какие модели есть у "Ауруса"









Автомобиль недаром прозвали "Кремлём на колёсах" — каждая модель "Аурус" названа в честь кремлёвской башни.

Aurus Senat. Эта модель предназначена для широкого круга лиц: членов правительства, дипломатов, иностранных гостей.

Aurus Komendant. Кроссовер выпускается в девяти цветах. Добавлены рубиновый, медный и тёмно-зелёный. Модель имеет более высокий дорожный просвет — до 260 мм. Сзади могут быть установлены кресла с эффектом массажа. Конструкция кузова выполнена с учётом возможного бронирования.

Aurus Senat Limousine. Эта модель изначально идёт в бронированной версии. Уровень баллистической защиты максимальный — БР5.

Aurus Senat Long. Имеет удлинённую колёсную базу, из-за чего пространство для пассажиров увеличено. Пассажиры отделены от водителя перегородкой.

В 2024 году планируют начать выпуск ещё одной модели — минивэна Arsenal.

Цена на "Аурус"

Изначальная цена на "Аурус" была озвучена в 2016 году и составляла 18 миллионов рублей. Но время идёт, автомобиль становится совершеннее, цены растут. В 2022 году цена дошла до 36 700 000 рублей.

В 2024 году самый доступный новый седан Aurus Senat стоит 41 050 000 рублей, а самый дорогой — 41 490 000 рублей. Однако специалисты уверяют, что у дилеров можно купить кроссовер Komendant по цене от 35,3 миллиона рублей.

Известно, что в 2023 году было продано 115 автомобилей. Это в четыре раза больше, чем в 2022 году. Немного. Но и товар, согласитесь, штучный.

Кому дарили "Аурус"

В 2024 году самый доступный новый седан Aurus Senat стоит 41 050 000 рублей. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Известно, что в феврале 2024 года президент Владимир Путин подарил автомобиль "Аурус" лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну. До этого корейский лидер передвигался на довольно подержанных "майбахе" и "мерседесе" — такое положение вещей связано с санкциями. Опробовав машину в марте, Ким Чен Ын уже заявил, что полностью пересядет на российский автомобиль.

Ещё один подарок в 2024 году Путин сделал королю Бахрейна Хамаду Бен Исе Аль Халифе. Удлинённая модель Aurus Senat была подарена монарху во время его визита в Россию. Такая щедрость связана с тем, что Aurus Motors собирается наладить продажи лимузинов по всему Ближнему Востоку.

О желании купить несколько автомобилей уже заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. А один из дипломатов Ливии уже ездит на "аурусе" по Москве. Правда, фамилию дипломата журналистам выяснить не удалось: дилер заботится об анонимности своих клиентов.

Авторы Александр Лаврентьев