5 надёжных дешёвых седанов на вторичном рынке в 2024 году В России цена даже самого дешёвого нового седана Lada Granta перевалила за 1 млн рублей, поэтому автомобилисты идут на вторичный рынок, где надеются выбрать беспроблемный автомобиль. Life.ru расскажет о пяти надёжных и недорогих седанах с хорошей репутацией. 25 мая, 21:25 Один из лидеров вторичного рынка Ford Focus (III). Фото © Wikipedia / M 93

Как выбрать автомобиль и на что обращать внимание

Volkswagen Polo (V-поколения)

В числе плюсов Volkswagen Polo то, что этот автомобиль был локализован на заводе в Калуге и таких машин очень много было продано в России, а это верный залог того, что проблем с запчастями у подержанного Polo долго не будет: где есть большой спрос, будет и предложение.

Volkswagen Polo (V-поколения). Фото © ТАСС / Максим Шеметов

Наиболее надёжной комбинацией для Volkswagen Polo стал союз атмосферного мотора 1,6 MPi (105 или 110 л.с.) и шестиступенчатой механической трансмиссии MQ200. Оба агрегата выхаживают до 300 тысяч км без необходимости переборки. Не менее удачным стал и шестиступенчатый гидроавтомат AQ160, который, по сути, — аналог японской автоматической коробки Aisin TF-60SN, у которой ресурс превышает 260 тысяч км.

Есть у Volkswagen Polo и свои минусы, у двигателя 1,6, независимо от модификации, слабое место — привод ГРМ. И, неважно, пред вами мотор с цепью (CFNA) или с ремнём (CWVA) — менять этот расходник лучше сразу, благо это не очень дорогое удовольствие для малолитражки. Также лучше воздержаться от покупки машины с комбинацией турбомотора 1,4 и "робота" DSG — оба не проблемные, хотя машина с ними довольно динамичная и экономичная. Купить такой седан 2013–2014 года можно с бюджетом 700–900 тыс. рублей, но, главное, не нарваться на укатанный вариант, потому что Polo за надёжность полюбили таксисты.

Chevrolet Cobalt (I) / Ravon R4

Если хочется чуть больше простора в салоне и меньше потратить денег, то можно присмотреться к седану Chevrolet Cobalt, который поставлялся в Россию из Узбекистана с 2013 года. А после 2016 года эта же машина шла на наш рынок под наименованием Ravon R4. Седан 2014–2015 года сейчас можно взять за 600–700 тысяч рублей.

Chevrolet Cobalt / Ravon R4. Фото © Wikipedia / Milhouse35.

Этот автомобиль был создан бразильским подразделением GM специально для стран с плохим качеством топлива и не лучшими дорожными условиями. Поэтому агрегаты у него отличаются выносливостью, кузов неплохо защищён от ржавчины, и машины с пробегом свыше 200 тыс. км ездят без намёка на коррозию порогов и днища.

Единственный мотор 1,5 (105 л. с.) очень прост по конструкции, поэтом живуч как в южном климате, так и в северных широтах. Цепь газораспределительного механизма служит более 200 тысяч км. К минусам можно отнести случающиеся локальные течи жидкостей, плавающие обороты при загрязнении дроссельной заслонки. Машина, как правило, без проблем выхаживает свыше 350 тысяч км, правда, слабоватую подвеску за это время придётся обновить точно не один раз.

Renault Logan (II)

Седан Renault Logan, как и Volkswagen Polo, производился в России — сначала на Московском заводе Renault, а позже — на конвейере АвтоВАЗа. К главным плюсам Logan можно смело отнести надёжную подвеску, которая по праву заслужила звание "неубиваемой". Кроме того, у машины довольно крепкий кузов и плотно собранный салон, благодаря чему даже на автомобилях с большим пробегом не появляются "сверчки" и шумы в кабине. В гамме двигателей самым надёжным считается К4М (102 л.с.) — при грамотной эксплуатации его ресурс переваливает и за полмиллиона км. Завод-изготовитель рекомендовал менять ГРМ на этом моторе через каждые 60 тыс. км, но он действительно очень сбалансированный, поэтому расходник выхаживал и до 100 тыс. км.

Renault Logan (II). Фото © Wikipedia / Jason Lawrence

При переезде сборки Logan из Москвы в Тольятти сменилась линия окраски, что отразилось на стойкости лакокрасочного покрытия и надёжности некоторых деталей электроники. Поэтому при покупке такой машины важно внимательно осмотреть кузов, а также проверить работу всех электрических систем. Не лучшим будет вариант покупки Logan с автоматом DP2, этот агрегат у французов вышел откровенно слабым, и только в хороших руках он выдерживает до 200 тысяч км пробега без ремонта. Ещё из минусов Renault Logan — посредственная управляемость и простоватый салон, что, правда, компенсируется практичностью седана. В среднем такая машина 2013–2015 года сейчас стоит около 700 тысяч рублей.

Hyundai Solaris (I)

Седан Hyundai Solaris производился в России с 2010 года, и это долгое время была самая популярная иномарка в России. Такую славу машина заслужила благодаря нескольким преимуществам, в числе которых надёжные агрегаты. Седану полагались бензиновые моторы 1,4 (G4FA, 107 л.с.) и 1,6 (G4FC, 123 л.с.) с изменяемыми фазами газораспределения — оба двигателя за минусом шумности нареканий не вызывают.

Hyundai Solaris (I). Фото © Wikipedia / OSX

Хотя оба двигателя долго прогреваются в холодную погоду, могут даже капризничать со стартом в сильный мороз и не любят низкий уровень масла, зато их ресурс уверенно перешагивает отметку в 250 тысяч км. Для пущей надёжности нужно чаще промывать дроссельную заслонку и не стоит поднимать обороты до отсечки. Оба мотора потребляют АИ-92, не особо жалуясь на его качество.

Механическая пятиступенчатая коробка очень живучая, если её не эксплуатировать постоянно в драйверском режиме вождения. Существенный плюс Hyundai Solaris среди всех бюджетных седанов — его смело можно брать с четырёхступенчатой автоматической трансмиссией A4CF1. Пусть сам механизм и архаичен, зато его родословная идёт от надёжного автомата, который ещё ставился на Mitsubishi Lancer девятого поколения, горячо любимый россиянами. Разброс цен на Hyundai Solaris 2013–2014 годов довольно большой — от 450 тыс. рублей до 1 млн рублей. Это объясняется тем, что машина была чрезвычайно популярна в такси, поэтому с её выбором нужно быть особенно внимательным.

К недостаткам Hyundai Solaris относится плохая устойчивость. На загородных трассах при скоростях свыше 120 км/ч подвеска седана могла преподнести неприятный сюрприз в виде подбрасывания кормы. Не отличаются ресурсом опоры силового агрегата Solaris, выдают их вибрации по кузову и характерный удар не подпружиненного двигателя при резком старте автомобиля.

Кроме того, Solaris и его близнец Kia Rio полюбились угонщикам, которые продают их таксопаркам как доноров запчастей.

Ford Focus (III)

Третье поколение Focus не смогло повторить успех по продажам предыдущей генерации, из-за чего эту машину многие незаслуженно обходят вниманием при выборе. Хотя этот седан сохранил многие плюсы предшественника. В их числе беспроблемные моторы 1,6 (105 л.с.) и 1,5 (150 л.с.), причём почти вся линейка двигателей Focus не имеет нареканий на пробегах свыше 300 тыс. км.

Ford Focus (III). Фото © Wikipedia / M 93

Шасси Ford Focus сочетает в себе хорошую энергоёмкость с устойчивостью, машина послушна в динамичном движении. В этом плане из всех вышеперечисленных седанов она самая драйверская. Приятен и салон седана: качественная отделка и минимум жёсткой пластмассы, которой в изобилии отделаны другие бюджетники. Спереди на Focus установлены стойки типа MacPherson, сзади — многорычажка. В целом подвеска ни выдающейся надёжностью, ни какими-то просчётами не отличалась, она проходит до 120 тыс. км, что по меркам этого сегмента довольно неплохо.

Среди минусов седана — робот Getrag, приводы у него надёжные — электрические вместо гидравлических. Зато поставщик Ford сэкономил на недорогих сальниках первичного вала, из-за чего манжеты пропускали масло на сухие диски сцепления едва ли не на машинах, только-только вышедших из автосалона. Это не означает, что двухпедальной альтернативы для Focus нет. С мотором Ecoboost в паре шёл классический шестиступенчатый "автомат", который показывал неплохой ресурс. Главное условие для его беспроблемной работы — периодическая замена масла.

Lada

Российским водителям чаще всего нужна "рабочая лошадка", причём недорогая, а отечественные заводы пока не могут обеспечить такую машину. Рабочим новым автомобилем, к сожалению, не может быть продукция даже АвтоВАЗа, сетует вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Он отмечает, что за рекламную цену Lada Granta в 700 тысяч рублей найти подобный автомобиль в автосалонах невозможно.

За рекламную цену Lada Granta в 700 тысяч рублей найти подобный автомобиль в автосалонах невозможно. Фото © ТАСС / Сергей Петров

"Кроме того, как бы доступная Granta будет менее качественно экипирована, в ней не будет большого числа опций: кондиционера, полного электропакета, четырёх подушек безопасности, что есть в тех же подержанных Volkswagen Polo и Renault Logan", — объясняет эксперт.

При этом по стоимости запчастей Lada сопоставима, например, с ценами у Renault.

"Поэтому лично я понимаю россиян, понимаю, почему они берут старые машины, и сам по многому придерживаюсь такой же концепции. Показательная ситуация, например, с Lada Largus. У него значимые элементы подвески, шаровые, из-за конструктивной проблемы не ходили больше 40 тыс. км. И только сейчас инженеры АвтоВАЗа изменили их, и недавно буквально был официальный релиз о том, что они теперь будут ходить аж целых 90 тыс.", — резюмировал Шапарин.

А вы бы какой седан на вторичном рынке выбрали? 0 Отечественный "Фольксваген" "Форд-Фокус" "Рено-Логан"

Авторы Тимур Игнатов