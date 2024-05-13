Названы пять самых достойных китайских автомобилей на российском рынке

В России на сегодняшний день насчитывается около 1,45 миллиона автомобилей от китайских производителей. В 2023 году на российском рынке дебютировали 19 новых марок. Автоэксперт Егор Васильев назвал достойные модели китайских авто, которые выделяются удачным сочетанием характеристик или технологиями.

"И здесь я бы обратил внимание на Tank 500 Urban. Это гибридный автомобиль с большим количеством внедорожных настроек. Но главное то, что это параллельно-последовательный гибрид, у которого электромотор совмещён с автоматической коробкой передач", — подчеркнул специалист в беседе с "Российской газетой".

Васильев добавил, что электромотор, установленный в Tank 500 Urban, даёт возможность рекуперации энергии. Это система, которая возвращает часть затраченной на торможение транспортного средства энергии. Вместе с тем эксперт посоветовал обратить внимание на модели Jetour Dashing, Chery Tiggo 8 Pro Max, Exeed RX и пикап Dongfeng DF6. Васильев пояснил, что последняя модель подойдёт водителям, которые мечтали стать дальнобойщиками, но сдали только на "легковые" права.