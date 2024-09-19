Путин рассказал, сколько дронов ВС РФ получили в 2023 году, и пообещал увеличить их число в 10 раз

Развитие авиационных беспилотных систем является одним из приоритетов развития для России, только за 2023 год в армию поступили 140 тысяч дронов, а в нынешнем году это количество будет увеличено в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках совещания по БПЛА, на котором он также поздравил с Днём оружейника всех причастных.

«В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием авиационных беспилотных систем специального назначения. Тема важная, востребованная, во всём мире это понятно, и напрямую связанная с обеспечением безопасности страны. <...> За 2023 год в ВС РФ было поставлено порядка 140 тысяч БПЛА. В текущем году выпуск планируется увеличить практически в 10 раз», — отметил российский лидер, подчеркнув, что БПЛА стали неотъемлемой частью боевых действий в современных реалиях.

Перед совещанием российский лидер посетил площадку «Специального технологического центра» в Петербурге, где ознакомился с разработками и уже запущенными в производство беспилотными системами с целевыми нагрузками, в том числе и на базе искусственного интеллекта.

Путин также рассказал, что в России разрабатываются не только летательные беспилотники, но и безэкипажные катера. Задача — полностью закрыть потребности армии РФ в подобной технике, этого будут добиваться за счёт последовательного наращивания производства и повышение тактико-технических характеристик, в том числе и благодаря внедрению ИИ. По словам главы страны, обновления военной техники происходят почти каждую неделю и победу на поле боя завоёвывает тот, кто быстрее реагирует на изменения и приспосабливается к ним. Также Владимир Путин сказал, что параллельно с развитием беспилотников должны изучаться и способы противодействия им.