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19 сентября, 11:09

13 храмов повреждены в результате ударов БПЛА ВСУ по Торопцу в Тверской области

В результате террористической атаки украинских военных на город Торопец в Тверской области оказались повреждены тринадцать храмов. О последствиях вражеских ударов сообщили в пресс-службе РПЦ.

«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери», — говорится в публикации.

Там уточнили, что повреждения были зафиксированы и внутри храмов.

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Напомним, что накануне Тверская область подверглась атаке беспилотников ВСУ. Упавшие в Торопце обломки аппаратов спровоцировали пожар. Власти города объявили режим частичной эвакуации, а в одном из округов области приостановили работу учебных заведений. К счастью, вернуться в дома жители города смогли в тот же день.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Юрий Лысенко
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