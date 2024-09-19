13 храмов повреждены в результате ударов БПЛА ВСУ по Торопцу в Тверской области

В результате террористической атаки украинских военных на город Торопец в Тверской области оказались повреждены тринадцать храмов. О последствиях вражеских ударов сообщили в пресс-службе РПЦ.

«Епископ Ржевский и Торопецкий Адриан в рапорте на имя Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечает, что от ударной волны пострадали городские здания и жилые помещения, в том числе 13 храмов, в которых были выбиты окна и двери», — говорится в публикации.