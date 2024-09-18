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18 сентября, 09:17

"У бабушки рамы снесло": Life.ru снял страшные последствия пожара в Торопце

SHOT показал обстановку в тверском Торопце, где тушат пожар после атаки БПЛА

Десятки жилых домов повреждены в Торопце Тверской области. Там сейчас тушат пожар на месте падения обломков БПЛА. Видео публикует SHOT.

Обстановка в Торопце. Видео © SHOT

«У бабушки рамы тоже снесло», — говорит автор видео.

Власти открыли горячую линию по эвакуации в Торопецком округе Тверской области
Власти открыли горячую линию по эвакуации в Торопецком округе Тверской области

Напомним, в Торопце Тверской области вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА. В целях безопасности власти города объявили частичную эвакуацию. Кроме того, в одном из округов региона была приостановлена работа школ и детских садов. Для жителей создадут ПВР, ситуацию контролирует губернатор Игорь Руденя.

Обложка ©

SHOT

Матвей Константинов
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