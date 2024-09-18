В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ
Работу детсадов и школ в Западнодвинском округе Тверской области приостановили
В Западнодвинском муниципальном округе (МО) Тверской области приостановлена работа детских садов и школ. Об этом рассказала пресс-служба округа.
«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — сказано в сообщении на странице МО во «Вконтакте».
Напомним, что пожар в городе Торопце Тверской области начался после падения обломков БПЛА. Сейчас на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. В городе объявлена частичная эвакуация.
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