В одном из округов Тверской области приостановили работу детсадов и школ

В Западнодвинском муниципальном округе (МО) Тверской области приостановлена работа детских садов и школ. Об этом рассказала пресс-служба округа.

«Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена», — сказано в сообщении на странице МО во «Вконтакте».