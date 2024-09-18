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17 сентября, 22:00

Украинский БПЛА сбит над Тульской областью, пострадавших нет

Украинский беспилотник уничтожен над территорией Тульской области. Как пишет пресс-служба областного министерства региональной безопасности, в результате происшествия никто не пострадал.

«В ночь на 18 сентября дежурными средствами Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над Тульской областью. Организовано реагирование экстренных служб. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — указано в сообщении.

Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями
Силы ПВО за ночь сбили 15 БПЛА над Брянской и один над Курской областями

Ранее также сообщалось об уничтожении беспилотников в Брянской области. На данный момент известно о ликвидации 14 вражеских объектов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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