Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в Брянской области
Губернатор Богомаз: Ещё три беспилотника сбиты над Брянской областью
Над территорией Брянской область уничтожены ещё три украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Ещё три вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Ранее также сообщалось об уничтожении 11 беспилотников над Брянской областью. В результате происшествия никто не пострадал.
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