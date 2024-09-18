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17 сентября, 21:49

Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в Брянской области

Губернатор Богомаз: Ещё три беспилотника сбиты над Брянской областью

Над территорией Брянской область уничтожены ещё три украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё три вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.

Семь беспилотников сбили над Брянской областью
Семь беспилотников сбили над Брянской областью

Ранее также сообщалось об уничтожении 11 беспилотников над Брянской областью. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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