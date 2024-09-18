Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА в Брянской области

Над территорией Брянской область уничтожены ещё три украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё три вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал Богомаз в телеграм-канале.