Семь беспилотников сбили над Брянской областью
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью силами ПВО уничтожены семь БПЛА
Над территорией Брянской области уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Ещё семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в телеграм-канале.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь украинских беспилотников в небе над Брянской областью. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.
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