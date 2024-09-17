Семь беспилотников сбили над Брянской областью

Над территорией Брянской области уничтожены семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Ещё семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в телеграм-канале.