Гладков: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, ранен мужчина

Один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. В результате падения обломков ранен мужчина из посёлка Разумное. В регионе сработала система противовоздушной обороны, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

Также из-за атаки ВСУ повредилось промышленное предприятие. Там повреждена кровля. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.