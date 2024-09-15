Гладков: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, ранен мужчина
Один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. В результате падения обломков ранен мужчина из посёлка Разумное. В регионе сработала система противовоздушной обороны, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
«В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.
Также из-за атаки ВСУ повредилось промышленное предприятие. Там повреждена кровля. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что за ночь система противовоздушной обороны России смогла сбить 29 беспилотников. Дроны перехватили над семью регионами страны. Самая масштабная атака была совершена на Брянскую область. Там сбили 15 БПЛА.
Shutterstock / FOTODOM / aappp