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15 сентября, 09:16

Гладков: ПВО сбила беспилотник в Белгородской области, ранен мужчина

Один беспилотный летательный аппарат сбили над Белгородской областью. В результате падения обломков ранен мужчина из посёлка Разумное. В регионе сработала система противовоздушной обороны, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

«В посёлке Разумное ранен мирный житель. Мужчину с поверхностными осколочными ранениями головы, лица и левого предплечья бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал глава региона.

Также из-за атаки ВСУ повредилось промышленное предприятие. Там повреждена кровля. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

Гладков заявил о непростой ситуации под Белгородом, где ВСУ подожгли лес
Гладков заявил о непростой ситуации под Белгородом, где ВСУ подожгли лес

Ранее Life.ru рассказывал о том, что за ночь система противовоздушной обороны России смогла сбить 29 беспилотников. Дроны перехватили над семью регионами страны. Самая масштабная атака была совершена на Брянскую область. Там сбили 15 БПЛА.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Афонина
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