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Регион
15 сентября, 04:50

За ночь силы ПВО сбили 29 беспилотников над семью регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая масштабная атака была на Брянскую область. Всего там сбили 15 дронов. Губернатор региона Александр Богомаз ранее писал, что разрушений и пострадавших нет.

Также пять БПЛА сбили в Курской области, четыре — в Смоленской, два — в Орловской и по одному — в Белгородской, Калужской, и Ростовской областях.

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Минувшей ночью над российскими приграничными регионами сбили 19 украинских беспилотников. Попытки атак предпринимались в Курской и Белгородской областях.

Обложка ©

Shutterstock/FOTODOM/PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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