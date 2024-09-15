За ночь силы ПВО сбили 29 беспилотников над семью регионами России
Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая масштабная атака была на Брянскую область. Всего там сбили 15 дронов. Губернатор региона Александр Богомаз ранее писал, что разрушений и пострадавших нет.
Также пять БПЛА сбили в Курской области, четыре — в Смоленской, два — в Орловской и по одному — в Белгородской, Калужской, и Ростовской областях.
Минувшей ночью над российскими приграничными регионами сбили 19 украинских беспилотников. Попытки атак предпринимались в Курской и Белгородской областях.
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