За ночь силы ПВО сбили 29 беспилотников над семью регионами России

Силы ПВО за ночь уничтожили 29 украинских беспилотников над семью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая масштабная атака была на Брянскую область. Всего там сбили 15 дронов. Губернатор региона Александр Богомаз ранее писал, что разрушений и пострадавших нет.

Также пять БПЛА сбили в Курской области, четыре — в Смоленской, два — в Орловской и по одному — в Белгородской, Калужской, и Ростовской областях.