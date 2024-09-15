Над Брянской областью за ночь сбили 14 беспилотников

Российские силы ПВО продолжают успешно уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты над территорией региона. Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале, было обнаружено и сбито ещё пять БПЛА самолётного типа.

В результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.