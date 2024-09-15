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Регион
15 сентября, 02:58

Над Брянской областью за ночь сбили 14 беспилотников

Богомаз: ПВО уничтожила ещё пять вражеских дронов над Брянской областью

Российские силы ПВО продолжают успешно уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты над территорией региона. Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале, было обнаружено и сбито ещё пять БПЛА самолётного типа.

В результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

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Ранее губернатор Брянской области сообщил о том, что над регионом были уничтожены шесть беспилотных летательных аппарата. Первая волна дронов была ликвидирована примерно в полночь. Следом ПВО сбила ещё три БПЛА.

Обложка ©

wikimedia / 樱井千一

Артём Гапоненко
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