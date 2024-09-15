Над Брянской областью за ночь сбили 14 беспилотников
Богомаз: ПВО уничтожила ещё пять вражеских дронов над Брянской областью
Российские силы ПВО продолжают успешно уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты над территорией региона. Как сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз в телеграм-канале, было обнаружено и сбито ещё пять БПЛА самолётного типа.
В результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее губернатор Брянской области сообщил о том, что над регионом были уничтожены шесть беспилотных летательных аппарата. Первая волна дронов была ликвидирована примерно в полночь. Следом ПВО сбила ещё три БПЛА.
wikimedia / 樱井千一