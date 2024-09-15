Число сбитых над Брянской областью БПЛА увеличилось до девяти

Российские ЗРК продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты ВСУ над Брянской областью. За последний час силы ПВО отразили атаку ещё трёх дронов самолётного типа, доведя суммарное число сбитых БПЛА до девяти.

На место падения обломков летательных аппаратов уже прибыли экстренные службы. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.