Число сбитых над Брянской областью БПЛА увеличилось до девяти
Богомаз: Ещё три беспилотника сбили силы ПВО над Брянской областью
Российские ЗРК продолжают уничтожать беспилотные летательные аппараты ВСУ над Брянской областью. За последний час силы ПВО отразили атаку ещё трёх дронов самолётного типа, доведя суммарное число сбитых БПЛА до девяти.
На место падения обломков летательных аппаратов уже прибыли экстренные службы. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших.
«Спасибо нашим доблестным силам ПВО!» — поблагодарил зенитчиков губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Напомним, что первая волна беспилотников киевского режима была уничтожена над регионом около полуночи. Ещё один БПЛА обнаружен и ликвидирован на западе Ростовской области.
Telegram / Минобороны России