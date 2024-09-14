Беспилотник ВСУ нейтрализован на западе Ростовской области
Пресечена очередная попытка украинских боевиков атаковать объекты на территории России ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны поразили одиночный дрон ВСУ на западе Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.
«По предварительным данным, пострадавших и повреждения объектов нет», — отчитался губернатор в личном Telegram-канале.
Без работы расчёты установок ПВО не остались и минувшей ночью. Всего воздушную границу РФ нарушили 19 беспилотников ВСУ: десять в Курской области и девять — в Белгородской. К счастью, ни один из дронов не достиг цели.
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