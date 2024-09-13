Губернатор Чибис: В Мурманской области сохраняется угроза атаки БПЛА
Боец ВСУ с дронами. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
В Мурманской области продолжают сохраняться риски новой атаки беспилотников, поэтому власти принимают все необходимые меры, в том числе временно закрывают воздушное пространство. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Андрей Чибис.
«На территории Мурманской области сохраняется опасность прилёта беспилотников. В связи с этим принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — написал чиновник.
Он попросил жителей с пониманием относиться к информации о переносе вылетов и прилётов самолётов, а также доверять только официальным данным.
Напомним, 11 сентября сообщалось об атаке беспилотников на Мурманскую область. Из-за создавшейся угрозы были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты. По данным журналистов, дроны запускались с территории Финляндии. Хельсинки отказались признать причастность к нападению на РФ.