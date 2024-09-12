В Финляндии отказались признать причастность к атаке дронов ВСУ на Россию

Генштаб сил обороны Финляндии утверждает, что территория не использовалась для запуска украинских беспилотников, атаковавших Мурманскую область. Так в Хельсинки ответили на запрос журналистов.

«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — приводит ответ финского генштаба общественный вещатель Yle.