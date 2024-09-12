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Регион
12 сентября, 19:24

В Финляндии отказались признать причастность к атаке дронов ВСУ на Россию

Генштаб сил обороны Финляндии утверждает, что территория не использовалась для запуска украинских беспилотников, атаковавших Мурманскую область. Так в Хельсинки ответили на запрос журналистов.

«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — приводит ответ финского генштаба общественный вещатель Yle.

В Генштабе добавили, что силы обороны следят за ситуацией.

Слышат радио и телефонные звонки: У Мурманской области перед атакой БПЛА кружили разведчики НАТО
Слышат радио и телефонные звонки: У Мурманской области перед атакой БПЛА кружили разведчики НАТО

Накануне глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Из-за угрозы БПЛА были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты. По данным журналистов, беспилотники запускались с территории Финляндии. Сегодня, 12 сентября, аэропорты Мурманска и Апатитов также временно закрывали.

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Shutterstock / FOTODOM / Oleg Yarko [ site: Yarko.Tv ]

Никита Никонов
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