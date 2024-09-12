В Финляндии отказались признать причастность к атаке дронов ВСУ на Россию
Генштаб сил обороны Финляндии утверждает, что территория не использовалась для запуска украинских беспилотников, атаковавших Мурманскую область. Так в Хельсинки ответили на запрос журналистов.
«Территория Финляндии не использовалась и не будет использоваться для подобных действий против России», — приводит ответ финского генштаба общественный вещатель Yle.
В Генштабе добавили, что силы обороны следят за ситуацией.
Накануне глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Из-за угрозы БПЛА были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты. По данным журналистов, беспилотники запускались с территории Финляндии. Сегодня, 12 сентября, аэропорты Мурманска и Апатитов также временно закрывали.
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