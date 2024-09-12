Слышат радио и телефонные звонки: У Мурманской области перед атакой БПЛА кружили разведчики НАТО

В приграничном районе у Мурманской области за последние двое суток были замечены несколько разведывательных самолётов НАТО. Воздушные судна двигались вдоль государственной границы перед и после атак украинских беспилотников, пишет Mash.

Маршрут разведчиков НАТО у Мурманской области. Видео © Mash

Согласно данным с карты полётов, вдоль границы пролетали самолёты Швеции S102B радио- и радиотехнической разведки, а также Gulfstream Aerospace TP 102C (G-IV-SP), способный перехватывать телефонные звонки, радиопереговоры, цифровые и телевизионные сети. Также в небе засекли самолёты Gulfstream 4 (SVF680,102002), американский Beech C12D Huron (DRAGN11, 83-0497), а также лёгкий двухмоторный самолёт Cessna 560XL Citation. К слову, Cessna используется морскими пехотинцами и разведчиками в программах Cefly Lancer и Project Liberty.