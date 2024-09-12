В небе над Мурманской областью замечены до трёх неопознанных объектов
В небе над Мурманской областью замечены до трёх неопознанных объектов. По информации SHOT, они направляются в сторону аэродрома Оленья. Предварительно, речь идёт о вражеских дронов.
Накануне на Мурманскую область совершили налёты беспилотников ВСУ. Предположительно, один из дронов летел со стороны Норвегии. Всего было сбито три БПЛА. Из-за угрозы атаки вчера также были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт Апатиты.
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