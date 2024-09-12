Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 сентября, 07:20
3844

В небе над Мурманской областью замечены до трёх неопознанных объектов

В небе над Мурманской областью замечены до трёх неопознанных объектов. По информации SHOT, они направляются в сторону аэродрома Оленья. Предварительно, речь идёт о вражеских дронов.

Аэропорты Мурманска и Апатит временно не принимают и не отправляют рейсы
Аэропорты Мурманска и Апатит временно не принимают и не отправляют рейсы

Накануне на Мурманскую область совершили налёты беспилотников ВСУ. Предположительно, один из дронов летел со стороны Норвегии. Всего было сбито три БПЛА. Из-за угрозы атаки вчера также были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт Апатиты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров