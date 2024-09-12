Аэропорты Мурманска и Апатит временно не принимают и не отправляют рейсы
Аэропорт Мурманска. Обложка © airport-murmansk.ru
Аэропорты Мурманска и Апатит временно ограничили приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. В ведомстве добавили, что данная мера призвана обеспечить дополнительную безопасность полётов. Причины неизвестны.
Напомним, недавно глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Один из дронов летел со стороны Норвегии. Из-за угрозы летательных аппаратов были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты. Позже ограничения были сняты.