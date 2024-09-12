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Регион
12 сентября, 07:18

Аэропорты Мурманска и Апатит временно не принимают и не отправляют рейсы

Аэропорт Мурманска. Обложка © airport-murmansk.ru

Аэропорт Мурманска. Обложка © airport-murmansk.ru

Аэропорты Мурманска и Апатит временно ограничили приём и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. В ведомстве добавили, что данная мера призвана обеспечить дополнительную безопасность полётов. Причины неизвестны.

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Напомним, недавно глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил об атаке беспилотников на регион. Один из дронов летел со стороны Норвегии. Из-за угрозы летательных аппаратов были временно закрыты аэропорт Мурманска и аэропорт города Апатиты. Позже ограничения были сняты.

Николай Рюмин
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