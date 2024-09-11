Два самолёта с пассажирами столкнулись в аэропорту Атланты
В аэропорту Атланты самолёт Delta Air Lines задел лайнер Endeavour Air CRJ-9
Два самолёта столкнулись при выруливании на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Атланты. По информации Delta Airlines, воздушное судно Delta Air Lines задело крылом хвост лайнера Airbus A350.
Уточняется, что Airbus A350 готовился к вылету в международный аэропорт Токио, а Endeavor Air CRJ-900 — в Луизиану. В результате столкновения оба воздушных судна получили повреждения, информации о пострадавших нет. Сообщается, что пассажиры были направлены в терминал аэропорта. Они полетят другими рейсами.
Ранее на северо-востоке Франции потерпели крушение два самолёта Военно-воздушных сил страны. Известно, что в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale. Пилоты смогли спастись.