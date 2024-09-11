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10 сентября, 21:34

Два самолёта с пассажирами столкнулись в аэропорту Атланты

В аэропорту Атланты самолёт Delta Air Lines задел лайнер Endeavour Air CRJ-9

Фото из аэропорта атланты, где столкнулись два самолёта. Обложка © X / fl360aero / Matt

Фото из аэропорта атланты, где столкнулись два самолёта. Обложка © X / fl360aero / Matt

Два самолёта столкнулись при выруливании на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Атланты. По информации Delta Airlines, воздушное судно Delta Air Lines задело крылом хвост лайнера Airbus A350.

Два самолёта столкнулись при выруливании на взлётно-посадочную полосу в аэропорту Атланты. Видео © X / fl360aero / fl360aero

Уточняется, что Airbus A350 готовился к вылету в международный аэропорт Токио, а Endeavor Air CRJ-900 — в Луизиану. В результате столкновения оба воздушных судна получили повреждения, информации о пострадавших нет. Сообщается, что пассажиры были направлены в терминал аэропорта. Они полетят другими рейсами.

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Ранее на северо-востоке Франции потерпели крушение два самолёта Военно-воздушных сил страны. Известно, что в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale. Пилоты смогли спастись.

Илья Попов
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