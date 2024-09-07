Четыре человека стали жертвами крушения самолёта в Индиане

Четверо человека погибли в результате крушения самолёта вблизи американского города Андерсон штата Индиана. Информацию приводит портал Newsweek, ссылаясь на местное управление шерифа.

Как сообщает издание, воздушное судно вылетело в пятницу примерно в 06:45 (14:45 мск) из аэропорта Форт-Додж (штат Айова). Оно должно было сделать посадку в аэропорту Андерсона в 10:00 (18:00 мск).

По неустановленным причинам самолёт потерпел крушение в кукурузном поле. В дальнейшем Федеральная авиационная администрация США (FAA) сделала заявление, что на борту находились четыре человека. Выживших не осталось.