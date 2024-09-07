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7 сентября, 04:59

Четыре человека стали жертвами крушения самолёта в Индиане

Newsweek: Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Индиане

Фото с места крушения одномоторного самолёта в Индиане, жертвами которого стали четыре человека. Обложка © X / ABC21WPTA

Фото с места крушения одномоторного самолёта в Индиане, жертвами которого стали четыре человека. Обложка © X / ABC21WPTA

Четверо человека погибли в результате крушения самолёта вблизи американского города Андерсон штата Индиана. Информацию приводит портал Newsweek, ссылаясь на местное управление шерифа.

Как сообщает издание, воздушное судно вылетело в пятницу примерно в 06:45 (14:45 мск) из аэропорта Форт-Додж (штат Айова). Оно должно было сделать посадку в аэропорту Андерсона в 10:00 (18:00 мск).

По неустановленным причинам самолёт потерпел крушение в кукурузном поле. В дальнейшем Федеральная авиационная администрация США (FAA) сделала заявление, что на борту находились четыре человека. Выживших не осталось.

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Ранее сообщалось о другой смертельной трагедии с США. В школе Джоппатауна, расположенной в штате Мэриленд, произошла стрельба, в результате которой один подросток получил смертельное ранение.

Илья Попов
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