Четыре человека стали жертвами крушения самолёта в Индиане
Newsweek: Четыре человека погибли при крушении одномоторного самолёта в Индиане
Фото с места крушения одномоторного самолёта в Индиане, жертвами которого стали четыре человека. Обложка © X / ABC21WPTA
Четверо человека погибли в результате крушения самолёта вблизи американского города Андерсон штата Индиана. Информацию приводит портал Newsweek, ссылаясь на местное управление шерифа.
Как сообщает издание, воздушное судно вылетело в пятницу примерно в 06:45 (14:45 мск) из аэропорта Форт-Додж (штат Айова). Оно должно было сделать посадку в аэропорту Андерсона в 10:00 (18:00 мск).
По неустановленным причинам самолёт потерпел крушение в кукурузном поле. В дальнейшем Федеральная авиационная администрация США (FAA) сделала заявление, что на борту находились четыре человека. Выживших не осталось.
Ранее сообщалось о другой смертельной трагедии с США. В школе Джоппатауна, расположенной в штате Мэриленд, произошла стрельба, в результате которой один подросток получил смертельное ранение.