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6 сентября, 22:41

Вторая смертельная стрельба за неделю произошла в одной из школ США

Полиция США: Стрельба произошла в школе Джоппатауна, один ученик погиб

В школе Джоппатауна, расположенной в штате Мэриленд, произошла стрельба, в результате которой один подросток получил смертельное ранение. Инцидент случился на первом этаже учебного заведения, когда возникла ссора в мужском туалете, передает CBS.

Первые минуты после стрельбы и эвакуация учеников попала на видео. Видео © X / IBellaVibes

Подозреваемый, 16-летний новый ученик, произвёл один выстрел и быстро скрылся с места происшествия. По информации местной полиции, пострадавший — 15-летний подросток — был немедленно госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже он скончался в больнице.

Представитель полиции округа Харфорд отметил, что задержанный подозреваемый пришёл в школу только в день инцидента, несмотря на то, что занятия начались четыре дня назад. Полицейские продолжают расследование, устанавливая все детали происшествия. Информация о возможных мотивах и причинах конфликта в туалете пока не раскрыта.

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Это уже второй подобный инцидент в американской школе за эту неделю. Напомним, 4 сентября в школе в Джорджии произошла стрельба. Погибли четыре человека, ранения получили около 30. Известно, что стрельбу устроил 14-летний ученик. Глава местного отделения ФБР Крис Ози подтвердил, что подозреваемый задержан и находится под стражей, и в ближайшее время ему будут предъявлены обвинения в убийстве, с судом, вероятно, как над совершеннолетним.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ron Adar

Кирилл Сосновских
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