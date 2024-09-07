Вторая смертельная стрельба за неделю произошла в одной из школ США

В школе Джоппатауна, расположенной в штате Мэриленд, произошла стрельба, в результате которой один подросток получил смертельное ранение. Инцидент случился на первом этаже учебного заведения, когда возникла ссора в мужском туалете, передает CBS.

Первые минуты после стрельбы и эвакуация учеников попала на видео. Видео © X / IBellaVibes

Подозреваемый, 16-летний новый ученик, произвёл один выстрел и быстро скрылся с места происшествия. По информации местной полиции, пострадавший — 15-летний подросток — был немедленно госпитализирован в тяжёлом состоянии. Позже он скончался в больнице.

Представитель полиции округа Харфорд отметил, что задержанный подозреваемый пришёл в школу только в день инцидента, несмотря на то, что занятия начались четыре дня назад. Полицейские продолжают расследование, устанавливая все детали происшествия. Информация о возможных мотивах и причинах конфликта в туалете пока не раскрыта.