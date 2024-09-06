В Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы
В Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу у школы. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, штурм завершён, пострадавших нет. Здание проверяют взрывотехники, так как злоумышленник угрожал взорвать дом.
Напомним, 6 сентября возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. Полиция оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругался с росгвардейцами через дверь. Предварительно, мужчина пьян. Выяснилось, что ему снесло крышу из-за расставания с женой.
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