Life.ru узнал причину, почему житель Красноярска открыл стрельбу

По словам соседей, мужчина сегодня пришёл домой к бывшей супруге — парочка недавно рассталась. Однако разговора не получилось, между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора. В итоге женщина сбежала, а разъярённый Юрий достал ружьё «Вепрь» из сейфа тестя и начал стрелять с балкона.

Напомним, возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. По данным Life.ru, полиция уже оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Сейчас он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругается с росгвардейцами через дверь. Судя по голосу, он сильно пьян. Есть ли кто-то в квартире, выясняется.