ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 10:20

Life.ru узнал причину, почему житель Красноярска открыл стрельбу

SHOT: Устроившему стрельбу красноярцу снесло голову из-за расставания с женой

Жителю Красноярска Юрию Л., который устроил стрельбу с балкона, снесло голову из-за расставания с супругой. Об этом сообщает SHOT.

По словам соседей, мужчина сегодня пришёл домой к бывшей супруге — парочка недавно рассталась. Однако разговора не получилось, между бывшими возлюбленными вспыхнула ссора. В итоге женщина сбежала, а разъярённый Юрий достал ружьё «Вепрь» из сейфа тестя и начал стрелять с балкона.

По информации телеграм-канала, ОМОН готовит штурм квартиры.

Опубликовано видео стрельбы взбесившегося красноярца
Опубликовано видео стрельбы взбесившегося красноярца

Напомним, возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. По данным Life.ru, полиция уже оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Сейчас он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругается с росгвардейцами через дверь. Судя по голосу, он сильно пьян. Есть ли кто-то в квартире, выясняется.

Обложка ©

SHOT

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Только на Life
  • Происшествия
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров