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6 сентября, 10:03

Опубликовано видео стрельбы взбесившегося красноярца

Силовики пытаются проникнуть в квартиру стреляющего мужчины в Красноярске

SHOT публикует видео стрельбы, которую устроил 31-летний житель Красноярска Юрий Л. со своего балкона. По данным телеграм-канала, агрессивный красноярец вооружён боевым ружьём.

Житель Красноярска стреляет по машинам с балкона. Видео © SHOT

Правоохранители сейчас пытаются проникнуть в его квартиру на Аэровокзальной, где он забаррикадировался. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. По данным Life.ru, полиция уже оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Сейчас он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругается с росгвардейцами через дверь. Судя по голосу, он сильно пьян. Есть ли кто-то в квартире, выясняется.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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