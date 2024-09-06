Опубликовано видео стрельбы взбесившегося красноярца

Правоохранители сейчас пытаются проникнуть в его квартиру на Аэровокзальной, где он забаррикадировался. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, возле одной из школ Красноярска прозвучала стрельба. По данным Life.ru, полиция уже оцепила район инцидента. Оказалось, что стреляет 31-летний местный житель Юрий Л. Сейчас он закрылся у себя дома на Аэровокзальной и ругается с росгвардейцами через дверь. Судя по голосу, он сильно пьян. Есть ли кто-то в квартире, выясняется.