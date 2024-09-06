ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 сентября, 09:42

В Красноярске возле одной из школ произошла стрельба

В Красноярске возле одной из школ произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Полиция на месте стрельбы в Красноярске. Фото © Telegram / Борус. Люди

Полиция на месте стрельбы в Красноярске. Фото © Telegram / Борус. Люди

По его данным, стрелял неизвестный мужчина. Полиция оцепила один из дворов на пересечении улиц Аэровокзальной и Партизана Железняка — рядом со школой №66. По некоторым данным, образовательное учреждение закрыто на ремонт, учеников в ней нет. Информация о пострадавших и подробности инцидента выясняются.

Ранее сообщалось, что в школе в Джорджии произошла стрельба. Погибли четыре человека, ранения получили около 30.

Устроившим стрельбу в школе в Джорджии оказался 14-летний ученик
Устроившим стрельбу в школе в Джорджии оказался 14-летний ученик
Обложка ©

Life.ru

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров