В Красноярске возле одной из школ произошла стрельба
В Красноярске возле одной из школ произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Полиция на месте стрельбы в Красноярске. Фото © Telegram / Борус. Люди
По его данным, стрелял неизвестный мужчина. Полиция оцепила один из дворов на пересечении улиц Аэровокзальной и Партизана Железняка — рядом со школой №66. По некоторым данным, образовательное учреждение закрыто на ремонт, учеников в ней нет. Информация о пострадавших и подробности инцидента выясняются.
Ранее сообщалось, что в школе в Джорджии произошла стрельба. Погибли четыре человека, ранения получили около 30.
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