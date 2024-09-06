В Красноярске возле одной из школ произошла стрельба. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По его данным, стрелял неизвестный мужчина. Полиция оцепила один из дворов на пересечении улиц Аэровокзальной и Партизана Железняка — рядом со школой №66. По некоторым данным, образовательное учреждение закрыто на ремонт, учеников в ней нет. Информация о пострадавших и подробности инцидента выясняются.