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4 сентября, 18:43

При стрельбе в школе в штате Джорджия четыре человека погибли, 30 пострадали

Число жертв стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия) возросло до четырёх, ещё порядка 30 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в силовых структурах.

Силовики уже задержали подозреваемого. На месте ЧП работают экстренные службы, местная больница принимает пациентов с огнестрельными ранениями. Все школы округа Барроу в настоящее время временно закрыты, туда из соображений безопасности направили сотрудников полиции. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Обстановку у школы, где произошла стрельба. Фото © X / PakistaniIndex

Обстановку у школы, где произошла стрельба. Фото © X / PakistaniIndex

Обстановку у школы, где произошла стрельба. Фото © X / PakistaniIndex

Обстановку у школы, где произошла стрельба. Фото © X / PakistaniIndex

Ранее телеканал MSNBC сообщал о двух погибших и четырёх пострадавших в результате инцидента со стрельбой в штате Джорджия. Причём одному из раненых понадобилась госпитализация на вертолёте.

Три человека убиты и семь ранены в результате стрельбы на вечеринке в США
Три человека убиты и семь ранены в результате стрельбы на вечеринке в США
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X / PakistaniIndex

Наталья Демьянова
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