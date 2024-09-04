При стрельбе в школе в штате Джорджия четыре человека погибли, 30 пострадали

Число жертв стрельбы в школе в американском Уиндере (штат Джорджия) возросло до четырёх, ещё порядка 30 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в силовых структурах.

Силовики уже задержали подозреваемого. На месте ЧП работают экстренные службы, местная больница принимает пациентов с огнестрельными ранениями. Все школы округа Барроу в настоящее время временно закрыты, туда из соображений безопасности направили сотрудников полиции. Информация о состоянии пострадавших уточняется.

Обстановку у школы, где произошла стрельба. Фото © X / PakistaniIndex

Обстановку у школы, где произошла стрельба. Фото © X / PakistaniIndex