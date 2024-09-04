В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе, есть жертвы

В старшей школе в американском Уиндере в штате Джорджия произошла стрельба. По данным CNN, подозреваемый задержан.

Обстановка у школы в американском штате Джорджия, где произошла стрельба. Видео © X / Jennifer Nunn / Everything Georgia

При этом местные СМИ сообщают о группе вооружённых людей, которые расстреляли как минимум четверых человек. Согласно информации журналистов, в здании могут находиться несколько человек с, предположительно, автоматическими винтовками типа AR-15. Они ворвались в учебное учреждение около часа назад. Сейчас к месту едет спецназ. На месте также дежурят врачи.

К этой минуте полицейские окружили здание и выводят учеников. В результате инцидента, по данным MSNBC, два человека погибли, ещё четыре пострадали. Причём одному из пострадавших понадобилась госпитализация на вертолёте.