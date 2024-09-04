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4 сентября, 16:49

В американском штате Джорджия произошла стрельба в школе, есть жертвы

MSNBC: В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека, четверо пострадали

В старшей школе в американском Уиндере в штате Джорджия произошла стрельба. По данным CNN, подозреваемый задержан.

Обстановка у школы в американском штате Джорджия, где произошла стрельба. Видео © X / Jennifer Nunn / Everything Georgia

При этом местные СМИ сообщают о группе вооружённых людей, которые расстреляли как минимум четверых человек. Согласно информации журналистов, в здании могут находиться несколько человек с, предположительно, автоматическими винтовками типа AR-15. Они ворвались в учебное учреждение около часа назад. Сейчас к месту едет спецназ. На месте также дежурят врачи.

К этой минуте полицейские окружили здание и выводят учеников. В результате инцидента, по данным MSNBC, два человека погибли, ещё четыре пострадали. Причём одному из пострадавших понадобилась госпитализация на вертолёте.

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Три человека убиты и семь ранены в результате стрельбы на вечеринке в США

Ранее в США произошла стрельба перед выпускным в одной из средних школ в городе Кейп-Джирардо (штат Миссури). В результате случившегося пострадали два человека.

Обложка ©

X / Jennifer Nunn / Everything Georgia

Никита Осипов
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